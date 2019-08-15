Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке
На Камчатке примерно в 100 километрах от столицы полуострова совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 22 пассажира, среди них есть пострадавшие. Прокуратура и следователи по данному факту проводят проверки.
Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке.Социальные сети
Напомним, что ЧП случилось 13 августа около 16:30 по местному времени (14:30 по Владивостоку). Вертолет летел в Долину гейзеров, подавляющее число пассажиров воздушного судна – туристы, пять из которых получили травмы. Женщина с переломом шейного позвонка госпитализирована, остальные четверо с травмами конечностей и сильными ушибами от помощи врачей отказались.
На опубликованных кадрах видно, что у вертолета разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. Об этом ранее «КП-Владивосток» заявлял источник в силовых структурах. У следствия три версии на причины ЧП: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолета.
Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке.Видео Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
- Следственными органами продолжается проверка обстоятельств инцидента с вертолетом МИ-8 по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Запланировано проведение медицинских экспертиз, опросов находившихся на борту лиц. Завершен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива воздушного судна, техническая документация, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.
Добавим, что проверку также проводят дальневосточная транспортная прокуратура и Камчатское МТУ Росавиации.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Жесткая посадка вертолета на Камчатке: пострадали три человека
На борту Ми-8 находились 22 пассажира и три члена экипажа (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU