2019-08-15T04:07:24+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

По уточненным данным, пострадали пять человек [видео]
Александра ШОПЕНКО
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На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 22 пассажира, среди них есть пострадавшиеНа борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 22 пассажира, среди них есть пострадавшиеФото: Социальные сети
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На Камчатке примерно в 100 километрах от столицы полуострова совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находилось три члена экипажа и 22 пассажира, среди них есть пострадавшие. Прокуратура и следователи по данному факту проводят проверки.

Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке.Социальные сети

Напомним, что ЧП случилось 13 августа около 16:30 по местному времени (14:30 по Владивостоку). Вертолет летел в Долину гейзеров, подавляющее число пассажиров воздушного судна – туристы, пять из которых получили травмы. Женщина с переломом шейного позвонка госпитализирована, остальные четверо с травмами конечностей и сильными ушибами от помощи врачей отказались.

На опубликованных кадрах видно, что у вертолета разрушена хвостовая балка с отделением от корпуса хвостового редуктора и винта. Об этом ранее «КП-Владивосток» заявлял источник в силовых структурах. У следствия три версии на причины ЧП: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и возможные технические неисправности вертолета.

Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке.Видео Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

- Следственными органами продолжается проверка обстоятельств инцидента с вертолетом МИ-8 по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта». Запланировано проведение медицинских экспертиз, опросов находившихся на борту лиц. Завершен осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива воздушного судна, техническая документация, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ.

Добавим, что проверку также проводят дальневосточная транспортная прокуратура и Камчатское МТУ Росавиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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