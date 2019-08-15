Фонд «Восточный Порт» и медработники НГО запустили «автобус здоровья»

СЕГОДНЯ 04:35 2019-08-15T04:36:26+03:00

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15 августа 2019 года. Врангель, Приморский край. На территории Находкинской городской больницы состоялась презентация проекта «Здоровая Находка» в рамках которой Фонд «Восточный Порт» безвозмездно передал медицинскому учреждению специализированный микроавтобус, оснащённый новейшим медицинским оборудованием для проведения профилактических медосмотров горожан. Помощь в приобретение автомобиля и медтехники оказал Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» в рамках реализуемой им комплексной программы «Здоровье».

АО «Восточный Порт» (а теперь и созданный им Фонд) является давним партнёром Находкинской городской больницы. За последние 3 года реализован ряд крупных совместных проектов и акций. Так два года назад в рамках благотворительной акций «Подари надежду ближнему» порт направил более 10 млн рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для открытия первичного онкологического отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и эндоскопического отделений больницы. А в 2018 году совместно с «Восточным Портом» был открыт центр молодых родителей «Виктория».

В 2019 году Фонд «Восточный Порт» одним из первых откликнулся на призыв городской больницы – создать передвижной медицинский комплекс ранней диагностики, выделив средства на приобретение автомобиля и медицинского оборудования для его оснащения. Среди закупленного портативного оборудования – компьютерная система для проведения экспресс-оценки состояния сердечно-сосудистой системы, экспресс-анализатор крови, складное гинекологическое кресло, индикатор для измерения внутриглазного давления и многое другое.

С помощью стартовавшего проекта «Здоровая Находка» и работы «автобуса здоровья» медработники города рассчитывают обратить внимание населения на вопросы ранней профилактики заболеваний. «Ежегодно за счёт выездных осмотров городская больница сможет дополнительно обследовать до пяти тысяч человек. Здорово, что есть надежные партнеры готовые помогать в реализации таких значимых для населения проектов», – рассказал на презентации врио главного врача Находкинской ГБ Валерий Коляда.

«Ранняя диагностика и профилактика заболеваний имеют огромное значение для поддержания здоровья человека, качества его жизни, - отметил в свою очередь Президент Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Поддержка развития сферы здравоохранения в Находке и в микрорайоне Врангель для нас являются особым приоритетом. Так, например, в рамках реализации Фондом комплексной программы «Здоровье» в 2019 году мы закупили необходимую мебель и оборудования для Восточной больницы. В ближайших планах – помощь в организации приёма в поликлинике Восточной больницы специалистов узкого профиля - нефролога, андролога, сосудистого хирурга и других».

ИСТОЧНИК KP.RU