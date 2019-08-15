Восьмилетний мальчик погиб в аварии с КамАЗом на трассе Владивосток-Хабаровск

СЕГОДНЯ 04:55 2019-08-15T06:29:48+03:00

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Столкновение автомобилей произошло в районе 644 км автодороги Хабаровск-Владивосток в Михайловском районе. В аварии погиб маленький восьмилетний ребенок. Двое других людей, включая женщину водителя, госпитализированы в больницу с травмами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

ДТП произошло в темное время суток, на участке дороги без какого-либо искусственного освещения. Автомобиль Тойота Королла двигался по трассе со стороны Владивостока, вне населенного пункта. За рулем машины сидела женщина 36 лет. На пассажирских сидениях находились двое несовершеннолетних. Один из них – мальчик восьми лет. Ребенок был пристегнут.

По неизвестным причинам водитель Короллы повернула автомобиль на встречную полосу. Там машина столкнулась с другой «японкой» – Тойотой Хайс. После наезда Королла продолжила движение и налетела на грузовой автомобиль КамАЗ, который также двигался по встречке.

Стаж вождения водителя Тойоты Короллы – 2 года.

- Во всех трагедиях с участием детей виноваты мы, взрослые. Родители должны стать примером законопослушного поведения на дороге и регулярно повторять с детьми ПДД, - напоминает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, с начала года в регионе в результате автоаварий погибли 5 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU