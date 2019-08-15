2019-08-15T06:52:28+03:00
Происшествия

Приморский пенсионер воспламенился у себя на заднем дворе

Из-за ожогов и шока мужчина скончался на месте
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Сгоревший мужчина был полит горючей жидкостьюСгоревший мужчина был полит горючей жидкостьюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пожилой мужчина в Кавалеровском районе погиб во дворе своего дома от сильных ожогов. Медики ничем не смогли помочь 63-летнему гражданину, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На территории частного дома загорелся пенсионер. Он был облит горючей жидкостью. Мужчина громко кричал, поэтому на шум прибежали соседи. Калитка во двор оказалась закрыта, а рядом с мужчиной без поводка находилась большая собака.

Приморец погиб из-за серьезных травм, его тело направили в морг. Полиция выясняет причины произошедшего. Существует большая вероятность самоподжега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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