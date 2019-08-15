Федеральную трассу Владивосток - Хабаровск сковала пробка: дорожники затеяли установку отбойников

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-15T10:22:06+03:00

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Огромная пробка образовалась на федеральной трассе Владивосток - Хабаровск в районе поселка Вольно-Надеждинский днем 15 августа. Как сообщили «КП - Владивосток» очевидцы, дорожники затеяли тут установку отбойников между потоками. Затор образовался в обе стороны.

Ухудшает дорожную обстановку дождливая погода. Согласно сервису Яндекс-пробки, общая длина затора сейчас около семи километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726090" frameborder="0"></iframe> Огромная пробка на федеральной трассе в Приморье.Милана СОКОЛ

Дорожники перекрыли центральные полосы, чтобы установить специальные конструкции, разделяющие потоки. Мера весьма полезная, ведь практика показывает, что самые трагичные ДТП происходят именно при столкновении встречных автомобилей. И тяжесть последствий от лобовых ударов выше. За последние два дня на федеральной трассе в Приморье произошло два подобных ДТП со смертельным исходом. В одном случае погиб взрослый водитель иномарки, во втором - 8-летний ребенок.

Сегодня встречные потоки разделены на всех реконструированных участках федеральной трассы, а также на объездной трассе вокруг Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU