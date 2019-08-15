2019-08-15T10:22:06+03:00
Общество

Федеральную трассу Владивосток - Хабаровск сковала пробка: дорожники затеяли установку отбойников

Пробка образовалась в районе Вольно-Надеждинского в обе стороны [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пробка в Надеждинском районеПробка в Надеждинском районеФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Огромная пробка образовалась на федеральной трассе Владивосток - Хабаровск в районе поселка Вольно-Надеждинский днем 15 августа. Как сообщили «КП - Владивосток» очевидцы, дорожники затеяли тут установку отбойников между потоками. Затор образовался в обе стороны.

Ухудшает дорожную обстановку дождливая погода. Согласно сервису Яндекс-пробки, общая длина затора сейчас около семи километров.

Огромная пробка на федеральной трассе в Приморье.Милана СОКОЛ

Дорожники перекрыли центральные полосы, чтобы установить специальные конструкции, разделяющие потоки. Мера весьма полезная, ведь практика показывает, что самые трагичные ДТП происходят именно при столкновении встречных автомобилей. И тяжесть последствий от лобовых ударов выше. За последние два дня на федеральной трассе в Приморье произошло два подобных ДТП со смертельным исходом. В одном случае погиб взрослый водитель иномарки, во втором - 8-летний ребенок.

Сегодня встречные потоки разделены на всех реконструированных участках федеральной трассы, а также на объездной трассе вокруг Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наводнение во Владивостоке: таксисты завысили цены в два раза
Тонущий Владивосток сковали 7-бальные пробки
Северокорейские судна традиционно укрылись от непогоды в заливе Ольга
Тайфун «Кроса» заставил мэрию Владивостока сделать официальное заявление
Приморский пенсионер воспламенился у себя на заднем дворе
ЧП на приморском лесоповале: мужчину завалило бревнами
«Прилавки в магазинах пусты» - часть приморских сел отрезало от цивилизации до наступления тайфуна
Восьмилетний мальчик погиб в аварии с КамАЗом на трассе Владивосток-Хабаровск
Фонд «Восточный Порт» и медработники НГО запустили «автобус здоровья»
Опубликовано видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке
Погода во Владивостоке на 15 августа 2019 года: вечером сильный ливень при температуре воздуха до +23
Больше сотни иностранных лодок и судов просят переждать тайфун «Кроса» в бухтах Приморья
Проекты развития городской среды на территории ДФО обсудили во Владивостоке