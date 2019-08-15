2019-08-15T12:40:36+03:00
Общество

Северокорейские судна традиционно укрылись от непогоды в заливе Ольга

Около 40 шхун сбросили якоря в приморской акватории
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Иностранные судна передают сигнал «Терплю бедствие». Автор фото: Оксана ЛысикИностранные судна передают сигнал «Терплю бедствие». Автор фото: Оксана Лысик
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Судна КНДР укрылись от непогоды в заливе Ольга. Свыше 40 иностранных плавсредств ожидают приход тайфуна «Кроса», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Заморские гости еще вчера, 14 августа, подали российским пограничникам международный сигнал «Терплю бедствие». Тогда же 150 иностранных суден попросили разрешения переждать тайфун «Кроса» в приморских водах.

Сегодня к нам в редакцию «КП-Владивосток» отправили фото- и видеофайлы шхун, забросивших якоря в заливе Ольга.

Иностранные судна хотят переждать тайфун «Кроса» в приморской акватории. Автор видео: Оксана Лысик.! другой источник

Для местных жителей данная морская картина не в новинку. Небольшие лодки регулярно просят убежища у российских пограничников. Многие из иностранных суденышек «дышат на ладан» и не смогли бы выстоять против разбушевавшейся стихии.

150 иностранных плавсредств обратились к российским пограничникам с просьбой переждать тайфун в приморских водах. Автор фото: Оксана Лысик

150 иностранных плавсредств обратились к российским пограничникам с просьбой переждать тайфун в приморских водах. Автор фото: Оксана Лысик

Несколько иностранных шхун также укрылись от непогоды около острова Рикорда. Последний находится в заливе Петра Великого.

Рыбаки довольно часто занимаются промыслом в нейтральных водах Японского моря. Неделю назад северокорейские судна уже прятались от тайфуна «Франциско» в заливе Ольга. В этот раз, как и в прошлый, загоститься иностранцам не дадут - сразу после прояснения погодных условий российские пограничники проводят суда до линии границы.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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