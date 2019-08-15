Тонущий Владивосток сковали 7-бальные пробки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-15T12:14:31+03:00

Дорожная обстановка во Владивостоке на 18:30. Фото: карты Google

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Дорожная ситуация во Владивостоке вечером 15 августа продолжает ухудшаться из-за тайфуна «Кроса». Не помогло и предложение мэрии сократить рабочий день. В данный момент сервис «Яндекс-пробки» оценивает пробки в 7 баллов. Дождь льет стеной, синоптики обещают, что к ночи он только усилится, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Наиболее сложная ситуация сейчас в центре Владивостока, на Некрасовском путепроводе на выезд из города, в районе второреченской развязки и Луговой площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/726126" frameborder="0"></iframe> Молодежная тонет. Фото: vlnews24.

Пробками в обе стороны скованы улицы Выселковая и Снеговая в районе таксопарка.

Отдельные участки дорог во Владивостоке подтопило, движение там осложнено.

На Гамарника затопило дорогу. Фото: vlnews24

Пробки наблюдаются и на краевых трассах. Из-за скользкой дороги водителям приходится снижать скорость. А вот в районе поселка Вольно-Надеждинское заторы вызваны дорожными работами.

Синоптики обещают, что в ночь на 16 августа сильные дожди охватят большую часть Приморского края. В наибольшей опасности находятся такие районы, как Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский.

Частично затопило дорогу на кампусе ДВФУ, где осенью пройдет ВЭФ. Фото: vlnews24

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ИСТОЧНИК KP.RU