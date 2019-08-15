Наводнение во Владивостоке: таксисты завысили цены в два раза

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-15T12:38:49+03:00

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Потопы на владивостокских дорогах 15 августа вызвали повышение цен на услуги такси. Доехать до дома теперь можно за цену, которая превышает обычную сумму в два раза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Если раньше от своей редакции и до дома, корреспондент «Комсомолки» мог доехать за 200-250 рублей, то в этот вечер мобильное приложение такси «экономно» предлагает доехать за 570 рублей. При этом, на поиск подходящего автомобиля у журналиста ушло около получаса – никто не хотел брать заявку в такую погоду. Пусть даже и за большую сумму.

Несмотря на то, что тайфун «Кроса» проходит по траектории наиболее близкой к японскому острову Хоккайдо, а не к приморскому побережью. Мощное влияние на погоду в крае вихрь все-таки оказывает: во Владивостоке с самого вечера мощные дождевые потоки отбивают асфальт. Мэрия даже предположила жителям сократить рабочий день, но пробок на дорогах все-таки избежать не удалось. Согласно данные сервиса «Яндекс-пробки» на дорогах приморской столицы пробки в 7 баллов.

Фото и видео последствий тайфуна присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU