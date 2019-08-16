2019-08-16T02:50:19+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 16 августа 2019 года: штормовой ветер и ливневый дождь

На погодные условия в крае влияет тайфун «Кроса»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Тропический шторм «Кроса» вызвал в Приморском крае дожди и сильный ветерТропический шторм «Кроса» вызвал в Приморском крае дожди и сильный ветерФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Во Владивостоке весь будут идти ливни. Сильный ветер дует с юго-востока. Темпертура воздуха +18…+25, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

На погоду в Приморском крае оказывают влияние фронтальные разделы и тайфун «Кроса». Вихрь сдвигается в сторону японского острова Хоккайдо и проходит неподалеку от приморского побережья. По всей территории облачность, умеренные и местами очень сильные дожди. Северо-восточный ветер также сильный, у мысов его скорость доходит до штормовой отметки. Температура воздуха 18…25 градусов выше ноля.

В Уссурийске облачно и дождь. Самой большое количество осадков выпадет утром. Умеренный ветер направляется с севера. Температура воздуха +21…+23 градуса.

В Находке облачность и дождь. Восточный ветер в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха +21…+23 градуса.

Температура вод в заливе Посьет и в Амурском заливе уже какой день одинаковая – 21 градус со знаком плюс. В бухте Находка – 18 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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