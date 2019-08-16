На Тихоокеанском флоте введен режим повышенной готовности из-за бушующего тайфуна «Кроса»
В Приморском крае хозяйствует тайфун «Кроса», который обрушил на регион сильные дожди и ветер. В связи с этим, в местах дислокации сил ТОФ введен режим повышенной штормовой готовности. Об этом сообщает «КП-Владивосток со ссылкой на пресс-службу флота».
Силы ТОФ находятся во Владивостоке, в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза. На боевых кораблях и в пунктах базирования усилена дежурно-вахтенная служба, корабли загерметизировали, а имущество закрепили по-штормовому. Аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.
Самолеты и вертолеты морской авиации совершают плановые полеты по фактической погоде. Суда, которые находились в штормоопасных районах, вернулись в пункты постоянной дислокации.
- Дожди сопровождаются сильным ветром до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье до 4-5 метров, - добавили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Тайфун «Кроса», как отметили в ТОФ, серьезно не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей.
ИСТОЧНИК KP.RU