2019-08-16T06:13:48+03:00
Общество

Пьяный пенсионер избил сотрудницу полиции в Уссурийске

На мужчину завели уголовное дело
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Сотрудницу полиции ударил пенсионер в подъездеСотрудницу полиции ударил пенсионер в подъездеФото: Иван МАКЕЕВ
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В многоквартирном доме по улице Плеханова в Уссурийске 64-летний пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции. Женщина была в форме и прибыла на жалобу соседей нарушителя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Приморского края.

Пожилому человеку не понравилось, что полицейский потребовала соблюдать закон и не нарушать правила проживания. Мужчина разозлился и схватил сотрудницу полиции за одежду. Ударил ее головой, а затем толкнул. У женщины травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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