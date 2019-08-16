Пьяный пенсионер избил сотрудницу полиции в Уссурийске
В многоквартирном доме по улице Плеханова в Уссурийске 64-летний пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции. Женщина была в форме и прибыла на жалобу соседей нарушителя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Приморского края.
Пожилому человеку не понравилось, что полицейский потребовала соблюдать закон и не нарушать правила проживания. Мужчина разозлился и схватил сотрудницу полиции за одежду. Ударил ее головой, а затем толкнул. У женщины травмы различной степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемого задержали.
ИСТОЧНИК KP.RU