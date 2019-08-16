Избитого и окровавленного мужчину нашли в коттедже в пригороде Владивостока

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-16T07:18:27+03:00

Владелец коттеджа успел позвонить работнику и сказать, что на него напали. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Игорь (имя изменено – прим.ред.) вместе с бригадой строил коттедж в пригороде Владивостока для одного из местных жителей. Днем раздался звонок на мобильный. Позвонил начальник.

«Спаси меня, я весь в крови, на меня напали» - раздался голос работодателя на другом конце провода. Дальше – гудки. Вероятно, связь оборвалась, или кто-то помешал закончить мысль. Игорь тут же вызвал бригаду медиков скорой помощи к месту стройки.

На участок прибыли врачи. Окровавленного и избитого 39-летнего владельца коттеджа нашли в одной из комнат. На месте ему была оказана первая помощь, затем его госпитализировали в больницу. Там у него диагностировали травму живота, разрыв селезенки, перелом предплечья, множественные гематомы лица и головы. Пациента перевели в травматологическое отделение для дальнейшего лечения, и к делу подключились сотрудники полиции. По подозрению оперативники задержали ранее судимого бомжа. Как оказалось, ранее он уже был осужден.

Как сообщает источник «КП - Владивосток», задержанный признал свою вину и сказал полицейским, что избил незнакомого ему человека, потому что они поссорились. Когда понял, что может оказаться за решеткой, сбежал с места преступления.

По статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений» оперативники возбудили уголовное дело. Теперь мужчине без определенного места жительства грозит до 8 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU