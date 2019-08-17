2019-08-17T10:11:14+03:00
Общество

Не опять, а снова: сеть «Самбери» эвакуировала дальневосточных покупателей

В полицию поступило о взрывчатках в четырех регионах, включая Владивосток
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В четырех городах на Дальнем Востоке проверили магазины на наличие взрывчатый устройствВ четырех городах на Дальнем Востоке проверили магазины на наличие взрывчатый устройствФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ложный вызов о взрывных устройствах поступил 17 августа в одно из отделений УМВД России. В сообщении говорилось о заминировании магазинов сети «Самбери» в некоторых дальневосточных городах, включая Владивосток. Представителям гипермаркетов в очередной раз пришлось срочно эвакуировать покупателей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Временное закрытие магазинов произошло в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджане и Владивостоке. Предыдущие эвакуации всей сети были 2 августа. По словам представителя «Самбери», это довольно долгий перерыв. Подобные звонки в последний год особенно часто поступают в отделения полиции. Бывает, что сообщают каждый день.

Эвакуация в приморской столице прошла быстро – около 10 минут. В отличие от того же Хабаровска, где эвакуировали целые торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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