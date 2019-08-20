Погода во Владивостоке на 20 августа 2019 года: без осадков, днем до +23 градусов

СЕГОДНЯ 02:38 2019-08-20T02:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На погоду в Приморье оказывают влияние фронтальные разделы. Местами по краю пройдут кратковременные дожди. На небе облачно с прояснениями. Утром в некоторых районах стоит туман. Южный и юго-западный ветер по силе в пределах умеренного. Температура воздуха от 22 до 27 градусов выше ноля.

Осадков во Владивостоке не ожидается. По прогнозам синоптиков, весь день будет облачно с прояснениями. Утром местами туман. Умеренный ветер дует с юга. Температура воздуха в пределах от +21 до +23 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Южный ветер по скорости не превысит отметку «умеренный». Днем воздух прогреется до +25 градусов.

Так же как и в Уссурийске, в Находке переменная облачность и преимущественно без осадков. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха +22…+24 градуса.

Температура вод в Амурском заливе за сутки понизилась на одно деление – 20 градусов со знаком плюс. Максимальная измеряемая температура вод в Приморском крае зарегистрирована в заливе Посьет – 21 градус выше ноля. Минимальная - в бухте Находка. Измерительные приборы определили температуру в 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU