Жители 70 домов во Владивостоке остались без света, еще 40 без воды

СЕГОДНЯ 03:48 2019-08-20T03:51:34+03:00

Дома во Владивостоке остались без света Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Жители 14 улиц во Владивостоке остались без электроэнергии. На двух других улицах и в одном переулке отключили также водоснабжение. Сотрудники МУПВ электрических сетей и КГУП «Приморский водоканал» проводят плановые работы 20 августа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на профильные ведомства.

Энергетики с 9 утра проводят ремонтные работы. Продлятся мероприятия до 17.00 часов вечера. Длительность отключения – от 2 до 8 часов.

Дома во Владивостоке, в которых МУПВ «ВПЭС» проводят ремонтные работы

Сотрудники водоканала также в 9 утра отключили воду в Советском районе.

Успенского ул. 73, 77, 92, 94, 96, 98, 100, 100А, 106, 106/1, 106А, 106В, 108, 110, 112, 112А

Фета ул. 4, 4А, 4Б, 4Г, 5, 5А, 6, 6А/1, 6А/3, 6А/2, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 14

Безымянный пер. 1, 1 стр.2, 2, 3, 4

К 6 вечера водоснабжение должны включить.

ИСТОЧНИК KP.RU