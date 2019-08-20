«Солнечной погоды в Приморье до конца августа ожидать не следует» – главный синоптик края

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-20T06:21:04+03:00

Борис Кубай рассказал о погоде в последнем месяце лета. Скрин из видео-интервью портала «Примпогода»

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Существенное ухудшение погодных условий в Приморье ожидается 22-23 августа. На край надвигаются тропосферный циклон и атмосферный фронт. По словам Бориса Кубая, главного приморского метеоролога, устойчивой солнечной погоды до конца августа жителям ожидать не следует, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Из-за атмосферного фронта 22 августа в крае ожидаются дожди разной степени мощности: от очень сильных до небольших. Последние пройдут только на севере. Уже на следующий день основная зона фронта сместится в Японское море. Но на этом неустойчивая погода не закончится. Над Приморьем начнет господствовать тропосферный циклон. Это означает, что интенсивные дожди закончатся, но местами будут выпадать кратковременные осадки. К 24 августа погодные условия по-прежнему не нормализуются

- Таким образом, устойчивой солнечной погоды до конца августа ожидать не следует. Период более-менее благоприятной погоды в Приморском крае будет 25-27 августа. Поэтому советую жителям пользоваться каждым погожий часом, - поделился Борис Кубай, начальник «Примгидромета» в интервью для портала «Примпогода».

В районах, где будут наблюдаться интенсивные дожди, по словам главного синоптика, это преимущественно западные и южные районы Приморского края, возможна вторая волна паводков.

Также над Забайкальем и территорией Китая образовался новый тропосферный вихрь. С большой заблаговременностью прогнозов, эксперты в гидрометеорологии предсказывают его перемещение на Приморский край.

ИСТОЧНИК KP.RU