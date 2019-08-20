Пенсионерку загрызла собственная собака в Приморье

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-20T08:21:01+03:00

На женщину в приморье напала собака Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По словам соседей, животное всегда было агрессивным

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В Надеждинском районе на пенсионерку напала ее собственная собака. Прибывшие медики смогли лишь констатировали гибель пострадавшей. Женщина умерла от полученных травм и болевого шока, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Местная жительница обратилась в скорую помощь из-за трагической гибели своей односельчанки. По словам женщины, во дворе одного из частных домов большая домашняя собака загрызла 83-летнюю хозяйку.

Жители поселка рассказали, что собака всегда была агрессивной и прежде не раз кусала владелицу.

За расследование дела взялись государственные структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU