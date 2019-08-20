В еще одном районе Приморья объявлен карантин из-за африканской чумы

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-20T09:17:48+03:00

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Африканскую чуму обнаружили на территории личного хозяйства Шипицына в Надеждинском районе. Администрация Приморского края объявила в двух муниципалитетах карантин, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Вирус в ДНК домашних свиней подтвердили специалисты из Владимира. Для того чтобы ликвидировать эпизодические очаги и не распространять возбудитель болезни дальше, карантин объявили на территориях сразу двух муниципалитетов - Надеждинского и Хасанского районов.

Первая угрожаемая зона эпизоотического очага – лесной массив, радиусом не менее 5 километров от ЛПХ Шипицына. Участок также включает жезнодорожную станцию Веневитиново, поселок Горный, с границами на севере до среднего течения ручья Сухой, на юге до ручья Коленчатый, на западе до ручья Крутец, на востоке до протоки Сухая речка.

Вторая угрожаемая зона – до 100 километров от эпизоотического очага, в пределах границ Надеждинского и Хасанского муниципальных районов. Туда входят и населенные пункты: село Нежино, Казарма 25-й километр, поселки Тихий и Оленевод, село Тереховка, часть села Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, села Занадворовка и Кравцовка, с границами на севере села Тереховка, на юге – села Занадворовка, на западе – граница с КНР, на востоке – естественна водная преграда Амурский залив, река Раздольная.

Представители Россельхознадзора просят оповещать их о признаках заболевания или при обнаружении трупов животных, как свиней, так и кабанов. При убое и реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, при закупке свиней у населения и перемещении животных следует также оповещать ведомство.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области - 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62. Государственная ветеринарная инспекция Приморского края - 8 (423) 241-13-91.

Напомним, что вирус для человека не опасен, но из-за него гибнут свиньи и дикие кабаны.

ИСТОЧНИК KP.RU