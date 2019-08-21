2019-08-21T02:35:57+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 21 августа 2019 года: небольшой дождь, днем до +20 градусов

Местами в Приморье выпадут осадки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Небольшие осадки выпадут в ПриморьеНебольшие осадки выпадут в ПриморьеФото: Артем КИЛЬКИН
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Фронтальные разделы оказывают влияние на погоду в Приморье 21 августа. На территории края облачность с осадками в виде умеренных дождей и ливней. Температура воздуха 16…27 градусов выше ноля. Ветер берет направление с юга, по силе - умеренный, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Облачно и небольшие осадки предсказывают синоптики во Владивостоке. Вероятность дождя - 100%. Южный и юго-восточный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. Температура воздуха +17…+20 градусов.

В Уссурийске облачность и небольшой дождь. Временами количество осадков может увеличиваться. Южный ветер в пределах сильного. Температура воздуха от 19 до 21 градуса со знаком плюс.

Погодные условия в Находке, в отличие от двух предыдущих городов, немного поспокойнее. На небе переменная облачность, а небольшой дождь вероятен только во второй половине дня. Только юго-восточный ветер от умеренного может окрепнуть до сильного. Температура воздуха +19…+21 градус.

Температура вод в Амурском заливе за сутки повысилась на одно деление – 21 градус со знаком плюс. Аналогичная отметка в заливе Посьет. Минимальная измеряемая температура в Приморском крае зарегистрирована в бухте Находка. Измерительные приборы определили температуру - 18 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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