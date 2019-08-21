2019-08-21T04:13:59+03:00
Общество

Автомобилистам Владивостока запретят останавливаться на Трамвайной улице

В ближайшее время на этой улице от Луговой до дома № 14 установят знаки «остановка запрещена», «работает эвакуатор» и «фотовидеофиксация»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке на Трамвайной улице установят новые знаки дорожного движения, запрещающие остановку транспорта.

В ближайшие дни на Трамвайной улице от пересечения с Луговой до дома № 14 по Трамвайной установят новые дорожные знаки «остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «работает эвакуатор» и «фотовидеофиксация».

схема расположения новых дорожных знаков. Фото: vlc.ru

схема расположения новых дорожных знаков.Фото: vlc.ru

Изменения в организации дорожного движения вводятся неспроста. Недавно проведенный мониторинг дорожной ситуации в городе показал, что данные изменения позволят создать беспрепятственный проезд для транспорта оперативных служб. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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