Автомобилистам Владивостока запретят останавливаться на Трамвайной улице

СЕГОДНЯ 04:05 2019-08-21T04:13:59+03:00

В ближайшее время на этой улице от Луговой до дома № 14 установят знаки «остановка запрещена», «работает эвакуатор» и «фотовидеофиксация»

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Во Владивостоке на Трамвайной улице установят новые знаки дорожного движения, запрещающие остановку транспорта.

В ближайшие дни на Трамвайной улице от пересечения с Луговой до дома № 14 по Трамвайной установят новые дорожные знаки «остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «работает эвакуатор» и «фотовидеофиксация».

схема расположения новых дорожных знаков.Фото: vlc.ru

Изменения в организации дорожного движения вводятся неспроста. Недавно проведенный мониторинг дорожной ситуации в городе показал, что данные изменения позволят создать беспрепятственный проезд для транспорта оперативных служб. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения.

ИСТОЧНИК KP.RU