Автомобилистам Владивостока запретят останавливаться на Трамвайной улице
Во Владивостоке на Трамвайной улице установят новые знаки дорожного движения, запрещающие остановку транспорта.
В ближайшие дни на Трамвайной улице от пересечения с Луговой до дома № 14 по Трамвайной установят новые дорожные знаки «остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «работает эвакуатор» и «фотовидеофиксация».
схема расположения новых дорожных знаков.Фото: vlc.ru
Изменения в организации дорожного движения вводятся неспроста. Недавно проведенный мониторинг дорожной ситуации в городе показал, что данные изменения позволят создать беспрепятственный проезд для транспорта оперативных служб. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения.
ИСТОЧНИК KP.RU