Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья за радушный прием в апреле

СЕГОДНЯ 04:41 2019-08-21T04:41:53+03:00

Северокорейская делегация передала благодарность за радушие и организацию встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке. Фото: REUTERS

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по итогам своего первого визита в Россию в апреле этого года, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Слова благодарности северокорейского лидера передал Генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор. Он подчеркнул, что руководитель страны Ким Чен Ын высоко оценил оказанный регионом прием.

Представители КНДР также отметили, что в рамках своего визита в Приморье они установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе. Здесь, во время своих визитов в Россию, традиционно останавливались лидеры страны: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ир.

ИСТОЧНИК KP.RU