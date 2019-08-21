Вода уходит: Приморье постепенно оправляется от удара тайфуна «Кроса»

СЕГОДНЯ 05:12 2019-08-21T05:12:40+03:00

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В Приморье после прошедшего тайфуна вода ушла с более чем 1000 приусадебных участков и территории 350 домов. Спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению, чье имущество пострадало во время стихии.

В Октябрьском, Пожарском, Надеждинском районах, Дальнереченском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах остаются подтопленными 146 жилых домов с населением 2156 человек и 663 придомовые территории. При этом все дошкольные, общеобразовательные учреждения и другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме.

Наблюдаются переливы на четырех участках автомобильных дорог в Пограничном и Ханкайском районах, функционируют две лодочные переправы в Пограничном и Ханкайском районах.

Паводковая ситуация на реках края продолжает стабилизироваться. Сохраняется небольшой подъем воды в нижнем течении реки Арсеньевка Яковлевского района, Илистая в Черниговском районе, в среднем течении реки Уссури (Кировский район, Лесозаводский городской округ), подъем уровня воды за паводок составляет 1,3-1,8 метра, разливов и затоплений не наблюдается. Подъем воды сохранится в нижнем течении реки Илистая и в среднем течении реки Уссури до полуметра, 23 августа возможен выход воды из низких берегов реки Илистая в Черниговском районе.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение на 22-23 августа. По всему краю пройдут ливневые дожди с грозами и сильным ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU