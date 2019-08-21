2019-08-21T10:25:23+03:00
Общество

Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе

Разница составляет миллиарды рублей
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье жители стали тратить больше денег в магазинахВ Приморье жители стали тратить больше денег в магазинахФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Приморские жители в 2019 году стали тратить на 3% больше денег в кафе и в магазинах. Статистика показывает данные с января по июль, сравнение идет с аналогичным периодом 2018 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на данные «Приморскстата».

Население края за 7 месяцев потратило на покупку товаров 234,4 миллиарда рублей. Цифра выросла на 15,6 миллиардов. Около 52% от всей суммы, это 122,7 миллиардов, закреплены за долей непродовольственных товаров. Данный показатель стабильно выше половины. Это означает, что приморцы из года в год больше тратят денег на одежду, обувь, мебель, автомобили и т.д., чем на продукты, напитки и табачные изделия.

Большая часть денег прошла через торговые организации и индивидуальных предпринимателей – 93%. Остальные 7% были переработаны через розничные рынки и ярмарки.

В точках общественного питания жители потратили 11 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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