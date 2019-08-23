Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра

СЕГОДНЯ 07:59 2019-08-23T09:40:21+03:00

Традиционное шествие пройдет во второй день празднования Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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Группы «Серьга» и «Uma2rmaн» выступят на центральной площади Владивостока. Концерт станет кульминацией празднования Дня тигра 29 сентября. Возрастное ограничение 6+, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В приморской столице отмечать праздник будут все выходные дни, 28-29 сентября. Основной упор программы сделан на второй день. Традиционная «тигриная колонна» пройдет по Океанскому проспекту утром воскресенья.

- День тигра начнется с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока. Здесь в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится передача техники охотничьему надзору, - рассказали организаторы мероприятия. Ими выступили Центр «Амурский тигр», Администрации Приморского края и города Владивостока.

День тигра приморские жители отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября. Праздник привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе и краснокнижного амурского тигра.

ИСТОЧНИК KP.RU