2019-08-23T09:38:55+03:00
Происшествия

Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги

Теперь парню грозит 5 лет лишения свободы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Парня будут судить по 158 статье УК РФПарня будут судить по 158 статье УК РФФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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В Уссурийске банкомат с опозданием выдал 9 тысяч рублей. Хозяйка купюр уже ушла, поэтому проходивший мимо парень присвоил деньги себе. Теперь же молодого человека могут посадить в тюрьму на 5 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Женщина хотела снять деньги через банкомат в здании железнодорожного вокзала. Но, как уже упоминалось ранее, машина зависла и купюры не выдала. Поэтому гражданка списала все на технический сбой и ушла. На телефон ей пришло уведомление о списании суммы со счета, поэтому она и обратилась за помощью к полиции.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что купюры забрал молодой человек 24-ех лет. Он оказался у банкомата в «удачный» момент. Как раз тогда, когда они бесхозно вылезли из «развисшего» автомата.

К слову, новоявленный богач оказался щедр, потратил потом на себя не всю сумму - две тысячи решил подарить другу.

На приморца завели уголовное дело по статье «Кража». Пока что он находится под подпиской о невыезде. Ранее судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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