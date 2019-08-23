В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-23T10:43:40+03:00

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Утреннее спокойствие одного из причалов АО «Восточный Порт» растревожил рёв пожарной сирены на буксире «Инженер Мисан» - в машинном отделении судна экипаж обнаружил сильное задымление. Согласно правилам пожарной безопасности, старпом доложил диспетчеру о случившемся, людей вывели наружу, «машину» загерметизировали и пустили внутрь углекислый газ для подавления огня.

Так выглядела легенда плановых учений пожарных расчётов Ведомственной службы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) на объектах Портофлота.

Согласно той же легенде, потушить возгорание экипажу «Инженера Мисана» своими силами не удалось. К пожаротушению подключились портовые буксиры с водомётами и специалисты ВСПОиР – первая автоцистерна прибыла к пирсу в максимально сжатые сроки, за 7 минут. Вторая – минутой позже.

Также динамично расчёт из трёх человек получил инструктаж, развернул пожарный рукав и спустился в машинное отделение буксира. Очаг возгорания огнеборцы обнаружили под кожухом двигателя. Открытый огонь был локализован и оперативно потушен – весь процесс занял не более 10 минут.

– За всю 45-летнюю историю нашего Портофлота таких случаев даже близко не было. И, постучим по дереву, чтобы не было впредь, - говорит замначальника по безопасности мореплавания ПО АО «Восточный Порт» Александр Гаманюк. – Вместе с тем, если принять во внимание ту слаженность и оперативность, с которыми сегодня работали специалисты ВСПОиР, можно смело сказать, что они также уверенно справятся с задачей и в реальных условиях.

- Ежегодно мы отрабатываем специально разработанный план, согласно которому наши бойцы должны провести совместные противопожарные учения со всеми подразделениями на всех объектах предприятия. Безопасность производства и работников для нас приоритет номер один. С января по декабрь мы полностью их охватываем - рассказал замначальника ВСПОиР Эдуард Юсупов.

Отметим, что служба пожарной охраны АО «Восточный Порт» – одно из важнейших вспомогательных подразделений. Более 40 лет оно обеспечивает безопасность производства и каждого из сотрудников предприятия. В штате ВСПОиР – более 60 человек - многие из них награждены медалями за героизм, проявленный при борьбе огнем. Автопарк пожарных – это пять современных автоцистерн, которые полностью укомплектованы пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательной техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU