2019-08-24T03:06:47+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождь

Осадки пройдут почти на всей территории региона
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Погода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождьПогода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождьФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сегодня, 24 августа, в Приморье переменная облачность, местами кратковременные дождь. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов, сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, утром умеренны, а в первой половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха составит +20…+22 градусов.

В Уссурийске облачно с прояснениями, вечером с 70-процентной вероятностью пойдет кратковременный дождь. Синоптики не исключают грозу. Ветер южный умеренный. Столбик термометра покажет +18…+20 градусов. В Находке облачно с прояснениями, утром возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха будет в пределах +19…+21 градус.

Вода в Амурском заливе прогреется до +21 градуса, в бухте Находка - 18 выше ноля, в заливе Посьета - 21со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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