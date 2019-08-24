Университетскую набережную в ДВФУ закрыли для посещения
Во Владивостоке подготовка к ВЭФ-2019 выходит на финишную прямую. Так, в порядок приводят набережную кампуса ДВФУ, где продолжается строительство павильонов на «Улице Дальнего Востока». В связи с этим территория закрыта для посетителей на все предстоящие выходные.
На Университетской набережной, как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, сейчас наводят чистоту, оформляют зеленые насаждения. Параллельно строящиеся павильоны регионов ДФО подключают к электричеству. Из соображений безопасности было принято решение закрыть набережную на два дня, чтобы специалисты смоги закончить работы. В понедельник, 26 августа, территорию снова откроют для посещения.
Восточный экономический форум-2019 во Владивостоке пройдет с 4 по 6 сентября. Традиционная выставка «Улица Дальнего Востока» станет доступна для всех желающих 8 сентября. Вход на «Улицу» свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU