2019-08-24T03:59:11+03:00
Общество

Университетскую набережную в ДВФУ закрыли для посещения

Набережную готовят к предстоящему ВЭФ-2019
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На Университетской набережной сейчас наводят чистоту, оформляют зеленые насажденияНа Университетской набережной сейчас наводят чистоту, оформляют зеленые насажденияФото: vlc.ru
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Во Владивостоке подготовка к ВЭФ-2019 выходит на финишную прямую. Так, в порядок приводят набережную кампуса ДВФУ, где продолжается строительство павильонов на «Улице Дальнего Востока». В связи с этим территория закрыта для посетителей на все предстоящие выходные.

На Университетской набережной, как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, сейчас наводят чистоту, оформляют зеленые насаждения. Параллельно строящиеся павильоны регионов ДФО подключают к электричеству. Из соображений безопасности было принято решение закрыть набережную на два дня, чтобы специалисты смоги закончить работы. В понедельник, 26 августа, территорию снова откроют для посещения.

Восточный экономический форум-2019 во Владивостоке пройдет с 4 по 6 сентября. Традиционная выставка «Улица Дальнего Востока» станет доступна для всех желающих 8 сентября. Вход на «Улицу» свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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