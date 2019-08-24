Больше 20 междугородних рейсов отменено во Владивостоке
На Приморье вчера, 23 августа, обрушился мощный ливень, который затопил улицы и дороги, а также размыл трассы. В целях безопасности пассажиров было принято решение отменить 22 междугородних автобусных рейса. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на справочную Примвокзала.
Владивостокский автовокзал отменил следующий рейсы на 24 августа:
501 Владивосток - Уссурийск, 07:40:
504 Владивосток - Большой Камень, 09:20;
522 Владивосток - Покровка 10:10 504 Владивосток - Большой Камень, 10:15;
502 Владивосток - Спасск 10:30 504 Владивосток - Большой Камень, 13:10;
506 Владивосток - Находка, 13:20;
506 Владивосток - Находка, 13:55;
506 Владивосток - Находка, 14:30;
502 Владивосток - Спасск, 14:30;
501 Владивосток - Уссурийск, 14:40;
536 Владивосток - Врангель, 14:50;
506 Владивосток - Находка, 15:10;
504 Владивосток - Большой Камень, 15:55;
522 Владивосток - Покровка, 16:30;
504 Владивосток - Большой Камень, 17:00;
506 Владивосток - Находка, 17:30;
501 Владивосток - Уссурийск, 18:35;
506 Владивосток - Находка, 18:40;
504 Владивосток - Большой Камень, 18:50;
504 Владивосток - Большой Камень, 19:35;
506 Владивосток - Находка 19:50.
ИСТОЧНИК KP.RU