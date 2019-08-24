2019-08-24T05:00:27+03:00
Происшествия

Больше 20 междугородних рейсов отменено во Владивостоке

Вероятно, причиной отмены стал сильный ливень
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Безопасность пассажиров превыше всегоБезопасность пассажиров превыше всегоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Приморье вчера, 23 августа, обрушился мощный ливень, который затопил улицы и дороги, а также размыл трассы. В целях безопасности пассажиров было принято решение отменить 22 междугородних автобусных рейса. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на справочную Примвокзала.

Владивостокский автовокзал отменил следующий рейсы на 24 августа:

501 Владивосток - Уссурийск, 07:40:

504 Владивосток - Большой Камень, 09:20;

522 Владивосток - Покровка 10:10 504 Владивосток - Большой Камень, 10:15;

502 Владивосток - Спасск 10:30 504 Владивосток - Большой Камень, 13:10;

506 Владивосток - Находка, 13:20;

506 Владивосток - Находка, 13:55;

506 Владивосток - Находка, 14:30;

502 Владивосток - Спасск, 14:30;

501 Владивосток - Уссурийск, 14:40;

536 Владивосток - Врангель, 14:50;

506 Владивосток - Находка, 15:10;

504 Владивосток - Большой Камень, 15:55;

522 Владивосток - Покровка, 16:30;

504 Владивосток - Большой Камень, 17:00;

506 Владивосток - Находка, 17:30;

501 Владивосток - Уссурийск, 18:35;

506 Владивосток - Находка, 18:40;

504 Владивосток - Большой Камень, 18:50;

504 Владивосток - Большой Камень, 19:35;

506 Владивосток - Находка 19:50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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