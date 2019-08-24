Тушу мертвой свиньи прибило к берегу в Приморье
В Находке на пляж выбросило разлагающуюся тушу мертвой свиньи. Вероятно, что труп животного прибил к берегу шторм. Самая популярная версия гибели свиньи - африканская чума, из-за которой в Пограничном районе приморье ввели режим ЧС, а в Надеждинском - карантин на одном из хозяйств.
По словам местных жителей, труп свиньи нашли на пляже «Волна». Люди считают, что тело животного вынесла на берег река Сучан. В комментариях под видео пишут, что в море попадает все, что смывает на своем пути река. Некоторые пользователи делятся жуткими воспоминаниями, как по Сучану даже плавали гробы, когда размывало кладбище на Голубовке.
- Вот на волне свинью выбросило. Сначала не понял, что это. Испугался, думаю, что за туша валяется? Облезла уже, - говорит автор видео.
Тушу мертвой свиньи прибило к берегу в Приморье.Видео: dps_nhkСоциальные сети
Напомним, что в Находке действует режим ЧС из-за сильны дождей. Несколько дней назад город серьезно затопило - машины и автобусы буквально плыли по дорогам, а люди по пояс ходили в воде.
ИСТОЧНИК KP.RU