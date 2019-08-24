Во Владивостоке нашли почти самую большую квартиру на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-24T10:06:35+03:00

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Аналитики сайта «ЦИАН» подготовили рейтинг самых больших квартир на Дальнем Востоке, выставленных на продажу. В лидерах - Улан-Удэ (Республика Бурятия), второе место занимает Владивосток.

Гигантская 320-метровая квартира находится в микрорайоне Эгершельд на улице Станюковича. Два этажа, отдельный вход и завораживающий вит на бухту Федорова. Продают 320 квадратных метров за 40 миллионов рублей.

- На первом этаже находится кухонная зона с гостиной и выходом на закрытую террасу, четыре комнаты, одна из которых с балконом, санузел, а так же сауна с бассейном. На втором этаже четыре комнаты, санузел, - пишут авторы объявления.

Отметим, что первое место заняла квартира из Улан-Удэ с площадью 381 квадратный метр. Здесь есть бассейн, сауна, спортзал. Стоит такое удовольствие десять миллионов рублей. За эти деньги новому хозяину отдадут еще и гараж, а также небольшой участок земли рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU