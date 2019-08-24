2019-08-24T08:22:13+03:00
Общество

Приморский океанариум закроют для посетителей на время ВЭФ-2019

Со следующей недели будет остановлена продажа билетов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Приморский океанариум приносит извинения за неудобстваПриморский океанариум приносит извинения за неудобстваФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Изменить размер текста:

Приморский океанариум временно переходит на новый режим работы из-за предстоящего Восточного экономического форума. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Двери Приморского океанариума будут закрыты для посетителей в период со 2 по 6 сентября включительно. Пройти нельзя будет и на территорию, прилегающую к учреждению.

Со следующей недели будет временно приостановлена предварительная продажа билетов через интернет и в кассах океанариума. Начиная с 26 августа по 1 сентября оплатить экскурсию можно будет только в день посещения.

- Приморский океанариум приносит извинения за неудобства, связанные с временным изменением режима работы, - добавили в пресс-службе учреждения.

Напомним, что ВЭФ-2019 пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владивостоке нашли почти самую большую квартиру на Дальнем Востоке
Ливневки во Владивостоке не справились с сильным дождем
Сильный поток воды смыл автомобиль с дороги в Приморье
«Мы на море приехали что ли»: ливень затопил китайский рынок во Владивостоке
Синоптики рассказали, когда во Владивосток придет тепло
Тушу мертвой свиньи прибило к берегу в Приморье
Больше 20 междугородних рейсов отменено во Владивостоке
Университетскую набережную в ДВФУ закрыли для посещения
Погода во Владивостоке на 24 августа 2019 года: днем до +22, дождь
В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс
Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги
Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра
Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей
Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда
Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса