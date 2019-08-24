Приморский океанариум закроют для посетителей на время ВЭФ-2019

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-24T08:22:13+03:00

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Приморский океанариум временно переходит на новый режим работы из-за предстоящего Восточного экономического форума. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Двери Приморского океанариума будут закрыты для посетителей в период со 2 по 6 сентября включительно. Пройти нельзя будет и на территорию, прилегающую к учреждению.

Со следующей недели будет временно приостановлена предварительная продажа билетов через интернет и в кассах океанариума. Начиная с 26 августа по 1 сентября оплатить экскурсию можно будет только в день посещения.

- Приморский океанариум приносит извинения за неудобства, связанные с временным изменением режима работы, - добавили в пресс-службе учреждения.

Напомним, что ВЭФ-2019 пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU