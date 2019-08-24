2019-08-24T08:34:30+03:00
Происшествия

Ливневки во Владивостоке не справились с сильным дождем

Ветер и дождь повалили деревья и затопили улицы в центре города
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Когда ливень стал стихать, вода достаточно быстро начала уходитьКогда ливень стал стихать, вода достаточно быстро начала уходитьФото: vlc.ru
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В ночь на субботу, 24 августа, на Владивосток обрушился мощный ливень. Улица возле стадиона «Динамо» превратилась в огромное озеро, как оказалось, не справилась ливневка, несмотря на то, что система была прочищена заранее.

- Ливень был очень сильный. Из-за быстрого поступления воды система ливневой канализации на улице Пограничной попросту не успевала сразу же принимать всю воду. Когда ливень стал стихать, вода достаточно быстро начала уходить, - рассказывают в городском управлении дорог и благоустройства.

В пресс-службе мэрии Владивостока добавили, что было зафиксировано два упавших дерева в сквере Давыдова, на улице Маковского и в некоторых дворах. Упавшие растения сейчас убирают коммунальные службы.

К слову, спецтехника и мобильные бригады утра убирают наносы грунта с дорог и тротуаров, а также наводят порядок в парках и скверах во всех районах Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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