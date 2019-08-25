Прохладно, возможны осадки: погода на 25 августа

СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-25T03:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Погодные условия не особо радуют жителей Приморского края в этом году. Все надежды были на август, который традиционно должен был стать самым теплым летним месяцем. Однако на календаре уже 25 августа, а жары как не было, так и нет – сегодня воздух местами прогреется до +26 градусов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, воскресенье во Владивостоке будет прохладным, однако дождя не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра поднимется до +22...+24 градусов.

В Уссурийске будет наблюдаться облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +23...+25 градусов тепла.

В Находке осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный, температура воздуха будет составлять +23...+25 градусов.

Любопытно, что если раньше конец августа был идеальной порой для купания в море, то в этом году вода не успела прогреться до приемлемых температур, что весьма огорчает любителей водных процедур. Так, Амурский залив и залив Посьет прогрелись до +21 градуса. В бухте Находка вода прохладней, температура составляет всего +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU