Во Владивостоке перекрыли съезд с Золотого моста

СЕГОДНЯ 04:16 2019-08-25T04:17:33+03:00

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Съезд с Золотого моста, который ведет в район мыса Чуркин сегодня, 25 августа, перекрыли. Причиной стали ремонтные работы – здесь восстанавливают асфальтобетонное покрытие, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Так, движение на втором съезде с моста через бухту Золотой рог ограничено с 11.00. Здесь до 16.00 будут идти ремонтные работы. Во избежание неприятных ситуаций, автомобилистам советуют заранее составлять свой маршрут движения.

Объезд. Фото: АПК

Стоит отметить, что ремонт асфальтобетонному покрытию Золотого моста потребовался после того, как во Владивостоке прошло несколько серьезных дождей. Как отмечали в администрации Приморского края, подрядчик пообещал ликвидировать ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU