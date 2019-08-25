Во Владивостоке перекрыли съезд с Золотого моста
Съезд с Золотого моста, который ведет в район мыса Чуркин сегодня, 25 августа, перекрыли. Причиной стали ремонтные работы – здесь восстанавливают асфальтобетонное покрытие, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморского края.
Так, движение на втором съезде с моста через бухту Золотой рог ограничено с 11.00. Здесь до 16.00 будут идти ремонтные работы. Во избежание неприятных ситуаций, автомобилистам советуют заранее составлять свой маршрут движения.
Объезд. Фото: АПК
Стоит отметить, что ремонт асфальтобетонному покрытию Золотого моста потребовался после того, как во Владивостоке прошло несколько серьезных дождей. Как отмечали в администрации Приморского края, подрядчик пообещал ликвидировать ямы.
ИСТОЧНИК KP.RU