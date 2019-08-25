Серьезная авария унесла жизнь 39-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-25T05:22:27+03:00

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На трассе Хабаровск – Владивосток, в районе поселка Соловей Ключ, произошло лобовое столкновение двух Toyota. В результате аварии погиб один человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 36-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. Удар оказался настолько сильным, что 39-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Сам виновник аварии доставлен в больницу. Кроме этого, госпитализация потребовалась 44-летнему водителю внедорожника и его пассажиру.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники полиции – по факту смертельной аварии инициирована проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU