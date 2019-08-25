2019-08-25T09:57:57+03:00
Общество

"Кусок вырезали, а делать не хотят": владивостокцы возмущены пробками на о. Русский

Многокилометровый затор растянулся с остановки Гоголя [фото]
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Причиной пробки стал выдолбленный асфальт. Фото: Милана СоколПричиной пробки стал выдолбленный асфальт. Фото: Милана Сокол
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Жителей Владивостока возмутила многокилометровая пробка на остров Русский. Она растянулась с остановки Гоголя до Золотого моста, а оттуда до улицы Героев Тихоокеанцев. Причиной затора стали ремонтные работы, а точнее их отсутствие, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

На мосту через бухту Золотой Рог идут ремонтные работы. Фото: Милана Сокол

На мосту через бухту Золотой Рог идут ремонтные работы. Фото: Милана Сокол

- Уже три дня здесь снят асфальт, но все это время я ни разу не видела ни одного рабочего, - делится автомобилистка.

Пробка растянулась на несколько километров. Фото: Милана Сокол

Пробка растянулась на несколько километров. Фото: Милана Сокол

Дорожные службы начали восстанавливать покрытие, которое смыло дождями. Фото: Милана Сокол

Дорожные службы начали восстанавливать покрытие, которое смыло дождями. Фото: Милана Сокол

Рабочих на этом участке уже не видно три дня. Фото: Милана Сокол

Рабочих на этом участке уже не видно три дня. Фото: Милана Сокол

Из-за ремонта Золотого моста город могут сковать пробки. Фото: Милана Сокол

Из-за ремонта Золотого моста город могут сковать пробки. Фото: Милана Сокол

ИСТОЧНИК KP.RU

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