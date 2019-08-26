Полицейские в Приморье подарили мальчику из села радиоуправляемую машинку

СЕГОДНЯ 04:14 2019-08-26T04:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник УМВД по Приморскому краю передал юному жителю села Уборка Чугуевского района радиоуправляемую машинку. У мальчика сегодня, 26 августа, день рождения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

В середине лета 2019 года Николай Афанасьев, начальник УМВД в Приморье, встречался с жителями села Уборка. На мероприятие пришел пятилетний мальчик по имени Артем. Ребенок попросил полицейского разобраться с его обидчиком. Сверстник отобрал у него игрушку. Стражи порядка немедленно разрешили конфликт между ребятами.

А сегодня у Артема праздник – ему исполнилось 6 лет. Генерал Афанасьев передал имениннику поздравление. И начальник районного отдела Сергей Кузьменко вручил мальчику автомобиль на пульте управления. Малыш признался, что всю жизнь мечтал о такой игрушке. Также Артема и его младшего брата прокатили на настоящем полицейском автомобиле. Мальчик хочет вырасти и стать полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU