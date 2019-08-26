Часовые на посту: уснувшие у Вечного огня бездомные в Уссурийске напугали граждан
Двое бездомных в ночь на 26 августа уснули рядом с Вечным огнем в Уссурийске. Спящие маргиналы мешали гостям города фотографироваться, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
В социальных сетях появился видеоролик, в котором двое бездомных людей улеглись спать, да не просто на открытом воздухе, а по разные стороны от Вечного огня. Автор видео, женщина, рассказала, что она со своим молодым человеком приехала с другого города специально для фото с мемориалом, но на месте их ожидал сюрприз.
- Приехали с любимым с другого города, хотели сфотографироваться с Вечным огнем в Уссурийске, но здесь такие два прекрасных тела, солдатики оловянные, спят, - сообщила женщина.
Двое уснули у Вечного огня в Уссурийске.
Заснули маргиналы крепко, настоящим богатырским сном и даже не проснулись при съемке. Одному из них, судя по всему, было даже слишком тепло - спал без обуви. У второго над головой стояла бутылка с неизвестной жидкостью.
- Вот такая красота творится. Вот один, а вот второй, еще бутылочка у них, - комментирует автор видеоролика.
Вечный огонь располагается по адресу: улица Краснознаменная, 76.
ИСТОЧНИК KP.RU