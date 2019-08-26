Часовые на посту: уснувшие у Вечного огня бездомные в Уссурийске напугали граждан

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-26T06:04:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое бездомных в ночь на 26 августа уснули рядом с Вечным огнем в Уссурийске. Спящие маргиналы мешали гостям города фотографироваться, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В социальных сетях появился видеоролик, в котором двое бездомных людей улеглись спать, да не просто на открытом воздухе, а по разные стороны от Вечного огня. Автор видео, женщина, рассказала, что она со своим молодым человеком приехала с другого города специально для фото с мемориалом, но на месте их ожидал сюрприз.

- Приехали с любимым с другого города, хотели сфотографироваться с Вечным огнем в Уссурийске, но здесь такие два прекрасных тела, солдатики оловянные, спят, - сообщила женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728007" frameborder="0"></iframe> Двое уснули у Вечного огня в Уссурийске.

Заснули маргиналы крепко, настоящим богатырским сном и даже не проснулись при съемке. Одному из них, судя по всему, было даже слишком тепло - спал без обуви. У второго над головой стояла бутылка с неизвестной жидкостью.

- Вот такая красота творится. Вот один, а вот второй, еще бутылочка у них, - комментирует автор видеоролика.

Вечный огонь располагается по адресу: улица Краснознаменная, 76.

ИСТОЧНИК KP.RU