Каноист из Приморья в 16 раз выиграл золотую медаль на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-26T07:24:20+03:00

Спортсмен из Приморья в 16 раз стал чемпионом мира Фото: primorsky.ru

Команда с Иваном Штылем более чем на секунду обогнала соперников

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Приморский каноист Иван Штыль в 16 раз выиграл золотую медаль чемпионата мира. Вместе с еще тремя спортсменами их команда обогнала соперников из Германии на более чем секунду, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Соревнования проходили в венгерском Сегере с 21 по 25 августа.

В заключительный день чемпионата на дистанции 500 метров каноэ-четверка - Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов – выиграла «золото». Серебряная медаль досталась немцам, а бронзовая - белорусам.

Заслуженный мастер спорта Иван Штыль – один из самых титулованных гребцов планеты – бронзовый призер Олимпийских игра, 16-кратный чемпион мира и 16-кратный чемпион Европы, многократный призер и победитель различных других международных и российских соревнований.

Как и на прошлогоднем чемпионате лодку российских победителей украшала надпись «Приморский край» и герб региона. Корпус транспорта был расписан русскими матрешками. Кстати, дизайн продумывала жительница из Приморья.

Еще одну значимую победу на чемпионате мира в этого года взяла Олеся Ромасенко - спортсменка Центра спортивной подготовки Приморского края. Девушка стала второй в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

На мировой гребной регате состязались спортсмены из более 100 стран. Чемпионат является важным этапом подготовки к летней Олимпиаде в Токио 2020 года. На нем каноисты зарабатывали себе олимпийские лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU