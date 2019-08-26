Приморцы тратят миллиарды на транспорт, но ездить стали реже

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-26T14:23:19+03:00

В Приморье стали меньше ездить на автобусах Фото: Александр Новиков

Приморскстат рассказал, сколько на нас зарабатывают транспортные компании

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Жители Приморья стали реже пользоваться общественным транспортом в 2019 году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскстат.

С января по июль транспортные компании перевезли 31,3 миллиона человек, на 3% меньше относительно аналогичного периода 2018 года.

При этом перевозчики заработали за 7 месяцев 114,2 миллиарда рублей.

Также приморцы в этом году меньше пользовались услугами почтовой связи и курьерами. В январе-июле организации заработали 1,23 миллиарда рублей. В прошлом году за тот же период оборот был больше на 1,5%.

Зато объем услуг в телекоммуникациях вырос на 8% и составил 13,084 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU