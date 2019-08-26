Приморцы тратят миллиарды на транспорт, но ездить стали реже
Жители Приморья стали реже пользоваться общественным транспортом в 2019 году, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскстат.
С января по июль транспортные компании перевезли 31,3 миллиона человек, на 3% меньше относительно аналогичного периода 2018 года.
При этом перевозчики заработали за 7 месяцев 114,2 миллиарда рублей.
Также приморцы в этом году меньше пользовались услугами почтовой связи и курьерами. В январе-июле организации заработали 1,23 миллиарда рублей. В прошлом году за тот же период оборот был больше на 1,5%.
Зато объем услуг в телекоммуникациях вырос на 8% и составил 13,084 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU