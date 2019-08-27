АО «Восточный Порт» вновь собрал сильнейших атлетов на традиционном фестивале

СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-27T03:42:57+03:00

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В минувшие выходные на базе КОЦ «Шепалово» с успехом прошёл традиционный фестиваль «Дальневосточные силачи», на который съехались самые сильные люди со всего региона. Яркое спортивное событие провело АО «Восточный Порт» при поддержке Ассоциации российских силачей и федерации армрестлинга Приморского края.

Стартовало мероприятие показательным выступлением спортивных коллективов из Находки, среди которых отточенными движениями в пумсе восторг зрителей вызвали юноши и девушки из команды по тхэквондо АО «Восточный Порт» - «Восточник» - которые не так давно триумфально выступили на международных соревнованиях в Южной Корее, завоевав 24 награды различного достоинства.

Гвоздем спортивного шоу в субботу безусловно стали соревнования силачей. Мощные атлеты состязались в подъёме на разы: брёвен, штанг, «оси Аполлона», шаров, гантелей весом десятки и даже сотни килограммов, погрузки на платформу бочек с песком. Наряду с парнями тяжести в отдельной программе укрощали и представительницы прекрасного пола – нормативы девушкам установили более щадящие. Вместе с тем, их выступления были на редкость эффектными и заводили болельщиков.

Своих - спортсменов из Находки и Врангеля – встречали особо, каждое их выступление сопровождалось дружными аплодисментами. Поддержка родных стен и болельщиков существенно помогли докеру ППК-1 «Восточного Порта» Сергею Филиппову сделать резкий рывок в своих результатах. И если год назад Сергей добился шестого места на «Дальневосточных силачах», то сейчас до попадания в призовую тройку ему не хватило всего лишь полутора баллов. «Парень целеустремлённый, у него отличный потенциал, - отметил главный судья соревнований, «самый сильный человек Дальнего Востока» Александр Мирошниченко. – Уверен, на следующих соревнованиях Сергей добьётся желанных наград в силовом экстриме».

Гостям и участникам фестиваля не забудется импровизация хабаровчанина Алексея Калинина, сымитировавшего травму при покорении большого веса. Когда все бросились на помощь упавшему спортсмену, первой подоспела его девушка. Алексей встал на одно колено и предложил возлюбленной руку и сердце. Естественно, что в такой романтической ситуации Кристина не могла ответить ничем иным, как искренним согласием.

Помимо насыщенной спортивной программы, для зрителей фестиваля были организованы номера с выступлением байкеров, конкурсами, мастер-классами по армрестлингу, вечерним файер-шоу и просмотром под открытым небом семейной кинокомедии. «Хочется выразить огромную благодарность «Восточный Порт» за гостеприимство и отличную организацию мероприятия», - прокомментировал Александр Мирошниченко, подводя итог первому дня фестиваля.

Второй день продолжился с упражнений по жиму лёжа и становой тяге (организаторы – сотрудники АО «Восточный Порт» Сергей Мазанов и Александр Головков). В становой тяге не было равных портовикам Андрею Токареву и Виктории Харитоновой. Призовые места у Екатерины Смирновой и Владислава Конечного. В жиме лёжа спортивный снаряд покорился Андрею Токареву и Екатерине Смирновой. «Серебро» у Юрия Уханова.

Соревнования по армлифтингу также принесли несколько наград в копилку спортсменов «Восточного Порта». В дисциплине Apollon Axle победы добился Денис Кутузов. У Николая Даутова третье место. В Rolling Thunder успешно выступили Валерий Иванчей и Сергей Филиппов – у обоих «серебряные» награды в своих весовых категориях.

Спортивная часть фестиваля «Дальневосточные силачи» завершилась зрелищным действом по перетягиванию каната – лучшие силачи региона против докеров «Восточного Порта». Всех гостей и зрителей фестиваля ждал неожиданный сюрприз. Невероятно, но профессиональные спортсмены в напряженной схватке не смогли ничего противопоставить портовикам и потерпели поражение.

Итоги фестиваля подвел генеральный директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак: «Мы очень рады, что наш фестиваль, ставший традиционным, привлекает столько гостей, и особо гордимся нашими портовиками, которые не затерялись среди профессионалов и показали достойные результаты. Поддержка спорта является важной частью нашей социальной политики. Наши спортсмены тренируются в собственном спорткомплексе, для них приобретается самый современный спортинвентарь. Но мы помогаем не только спортсменам и своим сотрудникам. В рамках работы Фонда поддержки социальных и экологических инициатив и реализации одной из 12-ти социально значимых программ - «Спорт» - мы оказываем и будем оказывать помощь развитию молодёжного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения в микрорайоне Врангель».

ИСТОЧНИК KP.RU