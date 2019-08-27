2019-08-27T13:42:41+03:00
Общество

"Какой прекрасный водопад": горожане смеются над потопом в районе "Зеленого острова"

Улицу Калинина традиционно затопило ливнями
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке за 2 часа выпало 40 миллиметров осадковВо Владивостоке за 2 часа выпало 40 миллиметров осадков
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Перелив дождевой воды произошел на улице Калинина, неподалеку от ТЦ «Зеленый остров» утром 27 августа. Проезжающий мимо наводнения мужчина назвал разбушевавшуюся стихию прекрасным водопадом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Из-за наводнения общественному транспорту пришлось даже временно поменять маршрут.

В редакцию «КП – Владивосток» отправили видеоролик, на котором автор остроумно комментирует происходящий на одной из улиц потоп.

- О, на Зеленом острове сделали водопад. Красиво выглядит. Молодцы! Для красоты все делают, для народа, - «восторгается» мужчина.

Улица Калинина во Владивостоке ушла под воду 27 августа.! другой источник

Потоки воды устремляются от ТЦ «Первомайский» на расположенную ниже проезжую часть, к остановке Радиоприбор. На видео можно увидеть, как прямо посередине затопленной дороги встал грузовик. Машина мигала фарами и явно не могла ехать дальше.

- А вот грузовик до красоты не доехал. Почему? – задал сам себе вопрос автор видео. И тут же ответил. - А, оттуда вид хороший. Точно! И никто ему не мешает. Смотрите, вообще никто, он один любуется. Да, красиво. Ляпота!

Напомним, что во Владивостоке сегодня утром выпала треть месячной нормы осадков. Половина города ушла под воду: «захлебнулись» автомобили, потонули улицы. Интенсивные осадки спровоцировали оползень на сопке по улице Ладыгина, утопили Китайский рынок и детский сад на Каплунова. На этом разрушения не прекратились. На улице Тобольской размыло грунт. Горные породы повредили 7 иномарок. Во время ЧП в пострадал владелец автомобиля.

На 27-28 августа в приморской столице объявили штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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