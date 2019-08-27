СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-27T15:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Что мне дождь, что мне ливень, что мне штормовое предупреждение, когда у меня есть SUP-доска и надувной матрац. По такому принципу живут жители Владивостока. Очевидцы засняли смельчаков, которых не напугал тропический циклон. Двоих заметили на улице Космонавтов. Экстремалы взялись за SUP-доски и поплыли по затопленным улицам. Машины не справляются, прыжки не всегда помогают, остаются только плавсредства. Да к тому же, почему не совместить приятное с полезным – добраться до пункта назначения и уделить время любимому занятию. Главное – следовать правилам дорожного движения.

vlnews24 Один на матраце, двое на SUP-досках: жители Владивостока показали самые актуальные средства передвижения

Следом за ними преодолеть дистанцию взялся еще один оптимист. Только вот он, скорее, никуда не спешит. Лег на надувной матрац и поплыл. Спокойно так, хорошо, а все остальное - суета.

Такие персонажи ежегодно появляются на улицах города. Местные знают, что дождь и затопленные улицы – всего лишь очередной повод встать на доску.

ИСТОЧНИК KP.RU