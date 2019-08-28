Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли

СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-28T06:08:48+03:00

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На трассе Владивосток – Партизанск перекрыли дорогу для транспорта сегодня, 28 августа. Участок проезжей части был размыт сильными ливнями. Единственный способ проехать в Партизанск, существовал. Для этого нужно было сделать объезд через Фокино и Находку. Однако на временном мосту под Смоляниново огромные пробки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проехать к Партизанску из Владивостока теперь невозможно. Река в районе села Хмельницкого вышла из берегов. Дорожные службы в спешном порядке снова пытаются сделать насыпь и организовать подъезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728495" frameborder="0"></iframe> Потоп на дороге Партизанск-Владивосток.

Напомним, что во Владивостоке на 27-28 августа было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ливневых стоков машины «плывут» по городским дорогам, а аэропорт и вовсе утром утонул.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU