Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
На трассе Владивосток – Партизанск перекрыли дорогу для транспорта сегодня, 28 августа. Участок проезжей части был размыт сильными ливнями. Единственный способ проехать в Партизанск, существовал. Для этого нужно было сделать объезд через Фокино и Находку. Однако на временном мосту под Смоляниново огромные пробки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Проехать к Партизанску из Владивостока теперь невозможно. Река в районе села Хмельницкого вышла из берегов. Дорожные службы в спешном порядке снова пытаются сделать насыпь и организовать подъезд.
Потоп на дороге Партизанск-Владивосток.
Напомним, что во Владивостоке на 27-28 августа было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ливневых стоков машины «плывут» по городским дорогам, а аэропорт и вовсе утром утонул.
Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.
ИСТОЧНИК KP.RU