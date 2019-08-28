2019-08-28T06:08:48+03:00
Общество

Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли

Река вышла из берегов и размыла дорогу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Два участка трассы затопило дождями в ПриморьеДва участка трассы затопило дождями в ПриморьеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На трассе ВладивостокПартизанск перекрыли дорогу для транспорта сегодня, 28 августа. Участок проезжей части был размыт сильными ливнями. Единственный способ проехать в Партизанск, существовал. Для этого нужно было сделать объезд через Фокино и Находку. Однако на временном мосту под Смоляниново огромные пробки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Проехать к Партизанску из Владивостока теперь невозможно. Река в районе села Хмельницкого вышла из берегов. Дорожные службы в спешном порядке снова пытаются сделать насыпь и организовать подъезд.

Потоп на дороге Партизанск-Владивосток.

Напомним, что во Владивостоке на 27-28 августа было объявлено штормовое предупреждение. Из-за ливневых стоков машины «плывут» по городским дорогам, а аэропорт и вовсе утром утонул.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке