Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-28T06:46:15+03:00

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Второй день Владивосток находится во власти тропических ливней. Затоплены дороги, дворы и торговые объекты. Не исключением стал и рынок на Спортивной улице Владивостока. Однако, как оказалось, ничто не в силах остановить раскрученное колесо торговли: ни запреты из-за пожарной безопасности, ни даже стихийное бедствие. Предприимчивые торгаши со Спортивной организовали перевозки пассажиров при помощи обыкновенных тележек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728506" frameborder="0"></iframe> «Речные» перевозки на Спортивной.

Казалось бы, из-за потопа на Спортивной нельзя нормально осуществлять торговую деятельность. Самое время закрывать павильоны «на лопату» да отпускать продавцов по домам. Но нет, в погоне за прибылью никто и не думал останавливать процесс. Наоборот, для удобства покупателей работники рынка организовали «речные перевозки» при помощи обыкновенных тележек, которые так часто можно увидеть на рынке.

Обычно их используют для перевозки товаров между павильонами и палатками, но только не сегодня. Во-первых посетителей на торговой площадке не так уж и много, а значит и перевозить товар со склада нет особой необходимости. Во-вторых нужно как-то организовать доставку покупателей от одного «берега» до другого.

Процесс погрузки пассажиров и перевозки их от одного павильона к другому засняли очевидцы на камеру мобильного телефона. Происходящее сопровождается веселыми комментариями и смехом со стороны. Даже несмотря на тот факт, что изрядная доля товаров на рынке оказалась испорчена, а многие продавцы упустили прибыль из-за разгула стихии, ничто не мешает людям с позитивом смотреть на происходящее.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +7-924-000-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU