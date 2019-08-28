Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-28T07:11:11+03:00

Находились ли в салоне люди, пока что неизвестно

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Тропические дожди 28 августа смыли автомобиль в Казанке на трассе Партизанск - Владивосток. Салон машины полностью затопило водой. Находились ли внутри люди, пока что неизвестно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за обильных осадков сельскую дорогу в Казанке размыло водой. На участке трассы образовалась настоящая речка со своими буйными волнами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728508" frameborder="0"></iframe> Партизанский район, Казанка, машину смыло.

Затонувший на видео автомобиль, возможно, пытался проехаться по затопленной дороге, но его снесло течением и утащило. Либо же, по самой благополучной версии, вода «украла» машину где-то с места стоянки.

О пострадавших или погибших людях информации в приморскую службу МЧС пока что не поступало. Поэтому существует надежда, что за рулем автомобиля во время ЧП все же никто не находился.

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. А во Владивостоке даже объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 число. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU