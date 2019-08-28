2019-08-28T07:11:11+03:00
Происшествия

Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе

Находились ли в салоне люди, пока что неизвестно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморском крае утонул автомобильВ Приморском крае утонул автомобильФото: Иван МАКЕЕВ
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Тропические дожди 28 августа смыли автомобиль в Казанке на трассе Партизанск - Владивосток. Салон машины полностью затопило водой. Находились ли внутри люди, пока что неизвестно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за обильных осадков сельскую дорогу в Казанке размыло водой. На участке трассы образовалась настоящая речка со своими буйными волнами.

Партизанский район, Казанка, машину смыло.

Затонувший на видео автомобиль, возможно, пытался проехаться по затопленной дороге, но его снесло течением и утащило. Либо же, по самой благополучной версии, вода «украла» машину где-то с места стоянки.

О пострадавших или погибших людях информации в приморскую службу МЧС пока что не поступало. Поэтому существует надежда, что за рулем автомобиля во время ЧП все же никто не находился.

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. А во Владивостоке даже объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 число. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

ИСТОЧНИК KP.RU

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