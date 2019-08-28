Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Пункт пропуска Полтавка-Дунин, закрытый из-за подтопления еще во время тайфуна «Кроса», снова начал работу в штатном режиме. Очереди, скопившиеся на границе с Китаем, в ближайшее время должны стать меньше. Часы работы пограничного перехода остались прежними, попасть в Китай можно ежедневно, с 09:00 до 21:00 по местному времени, сообщает «КП»-Владивосток».
Пункт пропуска Полтавка. Фото: пресс-служба Уссурийской таможни
Пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, прокомментировала корреспонденту «Комсомолки», что работа таможенного поста ДАПП Полтавка была приостановлена с 16 августа. Из-за тайфуна «Кроса», вышедшая из берегов река Гранитная, изрядно затопила территорию ведомства. Сегодня погранпереход уже открыт для пассажирского и грузового движения.
Погранпереход Полтавка-Дунин возобновил работу.Видео: пресс-служба Уссурийской таможни
Стоит отметить, что из-за временного прекращения работы таможенного поста Полтавка-Дунин, на других пунктах пропуска образовались внушительные очереди. Так, МАПП Пограничный принял на себя удвоенный грузопоток. При этом очевидцы уверяют, что пропускаемость осталось прежней, по 65 машин в сутки в Китай и столько же обратно. Дальнобойщики вынуждены по несколько дней дожидаться возможности пересечь границу, буквально живя в машинах. Перевозчики искренне надеются, что теперь ситуация улучшится.
Очередь из желающих попасть в Китай. Фото:Dpskontrol_125rus
ИСТОЧНИК KP.RU