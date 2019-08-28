Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-28T09:07:02+03:00

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На мобильный Валентины (все имена изменены – прим.ред.) накануне раздался звонок. Номер неизвестный. «Алло» - встревожено ответила женщина. «Это я – Алена» - сказала собеседница на том конце провода. Она представилась знакомой Валентины. Более того, приморчанка ее узнала по голосу и манере общения. После непродолжительного разговора Алена попросила у подруги одолжить ей денег на горящую путевку. Появились временные финансовые проблемы, но отдохнуть уж очень хотелось. Тем более цена была более, чем выгодная, а времени совсем нет. Валентина вошла в положение и решила помочь, заняв ей 60 тысяч рублей. «Сделка» состоялась, Алена получила на карту перевод с нужной суммой, пообещав вернуть долг уже вечером, а потом пропала.

После бесследного исчезновения Валентина заволновалась. Сперва подумала, что знакомая просто поступила не порядочно, а оказалось, что Алена ей вообще не звонила и ни о каком долге не просила. Так жительница Владивостока поняла, что попалась на удочку аферистки с талантом клонирования голоса, потому что отличить мошенницу и ее настоящую подругу по манере общения было просто нельзя.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», женщина обратилась в отделение полиции. К счастью, номер телефона и карты лже-подруги сохранился и благополучно попал в руки оперативников. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU