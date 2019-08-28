2019-08-28T09:45:18+03:00
Общество

Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней

Дождевые воды затопили транспортный путь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье отменили два пригородных рейсаВ Приморье отменили два пригородных рейсаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Обильные дождевые потоки размыли железнодорожные пути в сторону Хасанского района. Два пригородных рейса на 28 и 29 августа отменили, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за метеоусловий отменили железнодорожное сообщение 28 августа у поезда №6706/6708 «Уссурийск - Рязановка – Хасан» и 29 августа у поезда №6707/6705 «Хасан - Рязановка - Уссурийск».

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. Сегодня в крае объявили штормовое предупреждение. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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