Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-28T09:45:18+03:00

В Приморье отменили два пригородных рейса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Обильные дождевые потоки размыли железнодорожные пути в сторону Хасанского района. Два пригородных рейса на 28 и 29 августа отменили, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за метеоусловий отменили железнодорожное сообщение 28 августа у поезда №6706/6708 «Уссурийск - Рязановка – Хасан» и 29 августа у поезда №6707/6705 «Хасан - Рязановка - Уссурийск».

Напомним, что обильные дожди начались в крае утром 27 августа. Водная стихия подтопила многие города и села. Сегодня в крае объявили штормовое предупреждение. Обо всех разрушительных последствиях циклона к этому часу можно прочитать здесь.

Фото и видео последствий тропического ливня присылайте нам в WhatsApp +79240001003.

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ИСТОЧНИК KP.RU